Карты занимают 4,2 слота в компьютере.

Видеокарты GeForce RTX 4000 Ada Lovelace, несмотря на более высокую энергоэффективность по сравнению с моделями прошлого поколения GeForce RTX 3000 Ampere, не побудили производителей уменьшить размеры карт или их кулеров. Более того, сейчас они представляют еще более колоссальные кулеры для будущих моделей. На выставке Computex 2023 компания MSI продемонстрировала множество новинок из сферы графических процессоров следующих лет, каждая из которых отличается исключительной массивностью.

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MSI представила две отдельных новинки: трехмерную испарительную камеру и интегрированную систему жидкостной СО.

Хотя точные размеры каждого решения не были раскрыты, одно из них требует пространства, эквивалентного 4,2 слотам расширения. Хотя это все еще меньше, чем самая громоздкая видеокарта, доступная в настоящее время, PNY GeForce RTX 4090 Verto ARGB Dual Fan, очевидно, что она так и останется чрезвычайно значительной по размерам.

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Интересно, что MSI утверждает, что все эти разработки направлены на видеокарты будущего поколения, возможно, для грядущей GeForce RTX 4090 Ti или даже GeForce RTX 5000.