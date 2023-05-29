Выход ожидается в середине 2024 года.

NVIDIA официально объявила, что ее предстоящий графический процессор Hopper Next будет выпущен в 2024 году, обеспечивая впечатляющий рост производительности.

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Хотя конкретные детали о Hopper Next не раскрываются, ожидается, что он придет на смену текущему GPU Hopper и представит особую архитектуру, которая, возможно, будет называться "Blackwell". Эта номенклатура появилась в утечках еще в прошлом году. Ожидается, что Blackwell продемонстрирует аналогичный прирост производительности по сравнению с Ampere, как и Hopper.

NVIDIA придерживается своего обязательства выпускать одну крупную архитектуру GPU каждые два года, и недавний запуск Hopper соответствует этому обещанию. Учитывая это, ожидалось, что архитектура GPU Blackwell, преемник Hopper, дебютирует в 2024 году, что соответствует установленному графику NVIDIA.

Предыдущие утечки подтвердили существование двух графических процессоров Blackwell, а именно GB100 и GB102. Вполне вероятно, что оба GPU будут иметь монолитный дизайн и потенциально использовать передовой 3-нм технологический узел.

В настоящее время Hopper от NVIDIA является самым быстрым 4-нм чипом в мире и может похвастаться революционной памятью HBM3. Этот мощный процессор оптимизирован для генеративных моделей нового поколения, таких как ChatGPT. Грядущие графические процессоры Hopper Next будут нацелены на аналогичный сегмент рынка, но с еще большим увеличением производительности, делая акцент на специализированные движки ИИ.

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Более подробную информацию о следующем поколении GPU NVIDIA Hopper Next можно ожидать на мероприятии GTC 2024, до которого остался примерно год.