Ожидается, что эта технология станет революционной.

Компания ASUS готовится представить видеокарты GeForce RTX 4000, которые не нуждаются в разъемах питания. Вместо этого они используют проприетарный слот для подключения. Во время визита журналистов издания WccfTech в штаб-квартиру ASUS команда ROG предоставила им возможность взглянуть на предстоящую видеокарту, которая пока находится на стадии концепта. Эта карта относится к семейству GeForce RTX 4000, но не связана ни с одной из существующих линеек продуктов VGA. Ее дизайн интригует.

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Видеокарта имеет конфигурацию 2,3 слота и оснащена тройной осевой системой вентиляторов охлаждения. Интересно, что она не принадлежит к известным линейкам графических процессоров ASUS, таким как ROG STRIX, TUF Gaming или Dual. Кроме прочего, карта оснащена переключателем dual-BIOS для переключения между режимами "Производительность" и "Тихий". Хотя на задней панели указано название "Megalodon", журналистам сообщили, что это не окончательный вариант брендинга карты.

Наиболее примечательным аспектом этой модели является наличие специализированного слота на печатной плате наряду со стандартным слотом PCIe Gen 4.0 x16, через который подается питание. Интересно, что на самой печатной плате нет никаких физических разъемов.

Новый слот способен выдавать до 600W мощности и использует уникальный разъем, совместимый с некоторыми материнскими платами.

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