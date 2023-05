Подобные извинения уже стали традицией современных игр.

После серьезной реакции как рецензентов, так и игроков, Daedalic Entertainment столкнулась с последствиями плохо принятой игры The Lord of the Rings: Gollum. В ответ на растущую критику разработчик игры принес извинения, признав разочаровывающее состояние игры и пообещав продолжить работу над раскрытием ее "максимального потенциала".

Суммарная оценка игры на Metacritic в настоящее время составляет удручающие 43 балла из 100, а также "преимущественно негативный" рейтинг всего лишь 113 пользовательских отзывов на Steam. В социальных сетях люди практически выстраиваются в очередь, чтобы объявить эту игру худшей игрой года, несмотря на то, что сейчас только май.

Несомненно, Gollum – это несколько хаотичная и нестандартная постановка. Даже если геймер ценит основную концепцию тайтла – играть за слабого, злобного хоббита, испорченного злом Единого кольца, игра изобилует багами и проблемами с производительностью.

Ситуация ухудшилась до такой степени, что Daedalic Entertainment принесла официальные извинения за состояние игры. Выйдя в Twitter, студия выразила искреннее сожаление в связи с тем, что многие игроки столкнулись с неудачным опытом игры The Lord of the Rings: Gollum после ее выхода. Они признали и глубоко сожалеют, что игра не оправдала ожиданий.

Кроме того, Daedalic заявила о своей готовности усердно работать над ошибками и техническими проблемами игры. Разработчики заверили игроков, что полностью готовы предоставить все необходимые исправления, чтобы игроки могли наслаждаться тайтлом в его оптимальной форме.

