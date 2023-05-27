Стоимость упала всего через день после запуска.

Наметившаяся тенденция снижения предлагаемой производителем розничной цены (MSRP) графических процессоров вскоре после их выпуска все чаще становится реальностью. Например, всего через день после запуска новейшая видеокарта AMD Radeon RX 7600 упала в цене на 13%, следуя аналогичному сценарию с GeForce RTX 4060 Ti от NVIDIA.

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AMD Radeon RX 7600, доступная в CoolMod, испанском розничном магазине, теперь стоит 259 евро (включая НДС), что существенно ниже официального MSRP в 299 евро. Удивительно, но всего за один день после выхода карта получила скидку в 40 евро.

Конкретная предлагаемая модель – ASRock Challenger OC, – один из лучших вариантов в линейке. Этот шаг AMD может быть попыткой отвлечь внимание от предстоящего запуска RTX 4060 от NVIDIA. Однако AMD уже планировала официально снизить цену на Radeon RX 7600, первоначально установленную на уровне 299 долларов, но незадолго до запуска было решено установить РРЦ на уровне 269 долларов.

"Под капотом" Radeon RX 7600 находится графический процессор Navi 33 XL с компактной матрицей площадью 204 мм2 и 13,3 млрд. транзисторов. По сравнению с GPU Navi 23, установленным в Radeon RX 6600, этот чип на 14% меньше. Он включает 16 процессоров рабочих групп, 32 вычислительных блока, 32 блока трассировки лучей, 64 ускорителя ИИ и 2048 потоковых процессоров. Тактовые частоты установлены на уровне 2250 МГц для режима "Game" и 2625 МГц для режима "Boost", в результате чего максимальная вычислительная производительность составляет 21,7 TFLOPs (FP32) и 43,5 TFLOPs (FP16).

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Что касается памяти, Radeon RX 7600 оснащена 8Gb GDDR6, работающей на скорости 18 Гбит/с через 128-битный интерфейс. Чип потребляет 165W энергии.