Компания NVIDIA полтора дня назад выпустила свою новейшую видеокарту RTX 4060 Ti, которая к текущему моменту поступила в продажу во многих магазинах по всему миру. Удивительно, но некоторые розничные продавцы уже продают ее ниже предложенной компанией NVIDIA рекомендованной розничной цены.
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Например, магазин Overclockers.co.uk в Великобритании в настоящее время предлагает RTX 4060 Ti за £379, что всего на £10 ниже официальной розничной цены в £389. Очевидно, что это не очень значительная уценка. Несмотря на разочарование, связанное с ценником в 379 фунтов стерлингов, тот факт, что новый графический процессор уже продается ниже рекомендованной цены, имеет символическое значение.
Не так давно графические процессоры продавались в два или три раза дороже их теоретической розничной цены, поэтому данный сдвиг заслуживает внимания. В Германии, как заметил портал Videocardz, RTX 4060 Ti изначально была выставлена в продажу по цене €419, что на €20 ниже розничной цены карты в €439.
Такое развитие событий не должно удивлять. RTX 4060 Ti предлагает лишь незначительное улучшение производительности по сравнению с моделью RTX 3060 Ti, к тому же карта оснащена всего 8Gb VRAM.
Нынешняя реальность такова, что почти все графические процессоры Ada Lovelace ниже RTX 4090, которая, как ни странно, имеет разумный ценник в $1 600, кажутся завышенными по цене и не имеют достаточных технических характеристик.