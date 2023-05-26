За модель с 8Gb памяти просят всего $259.

Вчера MSI решила снизить цены на свои очень востребованные модели RTX среднего ценового диапазона.

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Ниже представлены обновленные цены на серию MSI GeForce RTX 3000 по состоянию на 26 мая 2023 года:

MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X OC: $219 на Amazon и Newegg

MSI GeForce RTX 3060 8GB Ventus 2X OC: $259 на Amazon и Newegg

MSI GeForce RTX 3060 12GB Aero ITX OC: $279 на Amazon и Newegg

MSI GeForce RTX 3060 Ti G6 Ventus 3X OC: $314 на Newegg

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X OC: $449 на Newegg

Наибольшие изменения можно увидеть в серии RTX 3060, которая остается популярным выбором среди геймеров. Цена на RTX 3060 8Gb была снижена до $259, в то время как оригинальная модель 12Gb в настоящее время продается за $279.

Даже RTX 3060 Ti начального уровня, оснащенная памятью GDDR6, теперь доступна за $314, что кажется привлекательным вариантом по сравнению с более дорогой GeForce RTX 4060 Ti.

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Стоит обратить внимание, что приведенные выше цены не являются исчерпывающими, поскольку на Newegg или Amazon могут быть дополнительные предложения, включая другие модели серии GAMING X, которые могут стоить немного дороже. Также до сих пор не было снижения цен от Gigabyte или ASUS. Возможно, MSI пытается очистить свои запасы, или это может указывать на то, что NVIDIA корректирует маржу прибыли.