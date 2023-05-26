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Kachka За пост начислено вознаграждение
NVIDIA не беспокоится о продажах RTX 4000 - сфера ИИ всего за 3 месяца принесёт компании $11 млрд
На этом фоне гейминг составляет лишь маленькие проценты.
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Что касается видеокарт, то, за исключением RTX 4090, нынешнее поколение Ada Lovelace получило смешанные отзывы, особенно плохо была принята RTX 4080, что ознаменовало значительный спад продаж для NVIDIA. Однако эти критические замечания кажутся несущественными, если учесть прогнозируемую прибыль компании в размере 11 миллиардов долларов в ближайшие месяцы.

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Что действительно поражает воображение, так это прогнозы финансового директора NVIDIA Колетт Кресс на следующие три месяца. Эти прогнозы включают поистине огромные цифры. Кресс ожидает, что доход компании за трехмесячный период, заканчивающийся в июле 2023 года, достигнет примерно 11 миллиардов долларов. Это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несомненно, не RTX 4060 и даже не RTX 4060 Ti (будь то 8 или 16Gb) станут причиной такого значительного притока средств для NVIDIА. Гейминг, с финансовой точки зрения, скорее всего останется на невыгодных позициях. Вместо этого, сектор центров обработки данных компании является настоящей "дойной коровой", поскольку именно там делаются инвестиции в генеративный ИИ и большие языковые модели вроде ChatGPT.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Как известно, NVIDIА выступает в качестве основного поставщика ускорителей для ИИ, и в значительной степени извлекает выгоду из происходящей революции нейросетей.

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#nvidia #видеокарты #rtx 40 #ada lovelace #rtx 4000 #искусственный интеллект #нейросети #rtx 4000 ada
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