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Эксперты: RX 7600 – одна из самых выгодных по цене видеокарт современности
За карту просят смешные 270 долларов.
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Компания AMD недавно представила Radeon RX 7600 по доступной цене в $269, вызвав шквал отзывов в интернете.

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По сравнению с предыдущими моделями, RX 7600 превосходит свою предшественницу со значительным отрывом. Естественно, степень улучшения варьируется в зависимости от конкретных игр в обзоре. В разрешении Full HD прирост оценивается примерно в 25%, а в разрешении 1440p разница еще больше. Примечательно, что цена RX 7600 почти на 20% ниже стартовой цены RX 6600.

В сравнении с другими видеокартами RX 7600 опережает RX 6650 XT, хотя и незначительно. Между тем, новейшая RTX 4060 Ti превосходит карту AMD на 25%, но имеет цену в 1,5 раза выше. Грядущая RTX 4060 является прямым конкурентом RX 7600, но ожидается, что она будет дороже, а ее превосходство в производительности остается неопределенным до самого выхода в июле.

В целом, по данным многих тестов, RX 7600 является наиболее экономичным выбором среди доступных в настоящее время видеокарт, как в своем сегменте, так и на более широком рынке. Несмотря на принадлежность к более доступной серии Radeon RX 6000, RX 7600 сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны RX 6650 XT, которая предлагает аналогичные характеристики и сопоставимую цену, хотя уже давно присутствует на рынке.

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Кроме того, RX 6700 XT выделяется значительно более высокой производительностью, большим объемом памяти и ценой в районе $330 даже в настоящее время. На этом фоне Radeon RX 7600 может показаться не слишком революционной.

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#amd #видеокарты #видеокарты amd #rx 7000 #rx 7600
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Psychedelic
05:47
Она ж не обслуживается. Что с ней делать года через 3-5 когда жижа выкипит. У меня обслуживаемая и я уже за год долил грамм 100 точно.
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V1RUS
05:41
Я бы такую за 200$ взял бы.
AMD официально представила Radeon RX 7600 по цене от 269 долларов
V1RUS
05:41
Говно с пола убери.
AMD официально представила Radeon RX 7600 по цене от 269 долларов
V1RUS
05:39
Всё, что ты написал, характерно для тех, кто полный нуб и не разбирается. Но если реально проанализировать, то напрашиваются соответствующие выводы.
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