Примерно через полгода после последних сообщений о плавлении разъемов 12VHPWR появились новые сообщения пользователей о плавлении разъема питания RTX 4090, как выяснил портал Tom's Hardware. За последние дни появилось три новых сообщения об этой проблеме. Пока неясно, расследует ли NVIDIA эти сообщения и в каком объеме.
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В двух из трех случаев соединение питания RTX 4090, характеризующееся разъемом 12VHPWR, было полностью повреждено. Интересно, что в третьем случае, похоже, расплавилось соединение этого кабеля со стороны порта PCIe 5.0, чего ранее не наблюдалось.
Когда речь идет о подобных сообщениях на Reddit, всегда сложно определить точную причину проблемы. В ноябре 2022 года компания NVIDIA в своем блоге подчеркнула важность правильного подключения блока питания к RTX 4090, убедившись, что разъем надежно закреплен и все контакты целы. Любое некачественное соединение потенциально может привести к короткому замыканию. Из-за жестких кабелей, поставляемых в комплекте с графическими процессорами, иногда становилось трудно вставить штекер в разъемы под определенным углом. В качестве решения проблемы на рынке появились специальные адаптеры-удлинители с углом в 90 градусов.