Компания BOE (Beijing Oriental Electronics) отметилась на Display Week 2023, представив первый в мире экран с революционным нативным разрешением 16K, установив новый стандарт в отрасли.
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Во время мероприятия компания BOE продемонстрировала колоссальный 110-дюймовый дисплей, что само по себе является выдающимся достижением. Еще более впечатляющим его делает поразительное разрешение 16K, которое составляет 15360x8640р при обычной частоте обновления в 60 Гц. Имея в общей сложности 132 миллиона пикселей, этот дисплей в несколько раз превосходит стандартные разрешения 1080p и 1440p.
При виде такого гиганта важно умерить восторг, поскольку большинство доступных графических процессоров не справляются с настолько большим дисплеем, что создает проблемы при работе с ним. Среди особенностей этого дисплея BOE следует отметить следующие две:
- Исключительно высокое разрешение, превосходящее возможности сетчатки глаза человека
- Обилие отображаемой информации, обеспечивающее захватывающий визуальный опыт
В дисплее используется технология LCD, обеспечивающая контрастность 1200:1, 99%-й охват цветовой гаммы DCI-P3 и яркость 400 нит.
В прошлом компания BOE представила 110-дюймовый 8K 3D-дисплей на 6-м саммите Digital China Construction Summit. Несмотря на впечатляющие возможности, такие передовые технологии в настоящее время не подходят для широкого распространения среди потребителей из-за их огромной стоимости и сложного производственного процесса.