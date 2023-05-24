Стоимость модели осталась неизвестной.

Компания GALAX незаметно представила новую видеокарту, основанную на NVIDIA RTX 4090. Хотя эта видеокарта не принадлежит к уважаемой серии HOF (Hall of Fame), она, несомненно, обладает характеристиками GPU высшего уровня по своему дизайну и спецификациям.

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Вариант HYDRO White может похвастаться 360-мм внешним радиатором и удлиненными 50-сантиметровыми трубками для охлаждения.

Как сообщается на официальном сайте, данная модель имеет полностью закрытую заднюю панель из алюминиевого сплава и не оснащена вентиляторами на самой плате. Низкопрофильный водяной насос скрыт под характерным кожухом многоугольной формы, в результате чего на карте минимальное количество точек выхода для воздуха. Эффективное рассеивание тепла обеспечивается 360-мм радиатором, который работает с тремя 120-мм кулерами.

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GALAX подтверждает, что тактовая частота RTX 4090 Hydro составит 2580 МГц, что несколько ниже, чем у других аналогичных решений. По частоте карта немного отстаёт от Colorful iGame Neptune (2640 МГц) и MSI Suprim X Liquid (2640 МГц), но при этом превосходит Gigabyte AORUS Waterforce (2565 МГц) и соответствует Inno3D iChill Black (2580 МГц). Очевидно, что для RTX 4090 доступен широкий спектр решений с жидкостным охлаждением, и данное издание GALAX – не единственный претендент на лидерство. В ближайшем будущем компания намерена представить и черную версию карты.