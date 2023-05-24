Более мощная RX 7600 на старте будет стоить $269.

Новейшее предложение Intel, графическая карта Arc A750 с 8Gb памяти, достигла самой низкой ценовой отметки, обеспечивая исключительную ценность для экономных геймеров.

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Американские розничные продавцы значительно снизили цену на Intel Arc A750, которая теперь доступна всего за $199, по сравнению с объявленной MSRP в $249. Это делает ее более доступной альтернативой NVIDIA GeForce RTX 3060, предлагая улучшенные драйверы, оптимизацию игр и демонстрируя истинный потенциал линейки Arc и архитектуры Alchemist от Intel. При покупке пользователи получают не только современную видеокарту, но и дополнительный комплект игр. На данный момент доступно два предложения:

Intel Arc A750 8Gb Limited Edition – $199,99 (Newegg)

Intel Arc A750 8Gb Limited Edition – $199,99 (BestBuy)

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Завтра, напомним, стартуют продажи Radeon RX 7600 от AMD по цене в $269, а GeForce RTX 4060 должна появиться в июле за $299. Эти карты также могут похвастаться 8Gb памяти и предлагают более высокую производительность по сравнению со своими предшественниками. С 20% приростом производительности по сравнению с RTX 3060, RTX 4060 за $299 легко обгоняет Arc A750, даже с учетом разницы в цене. Аналогично, Radeon RX 7600 обеспечивает 20-30% прирост производительности по сравнению с Radeon RX 6600, и стоит всего $269.