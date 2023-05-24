Карты с таким охлаждением уже давно потеряли свою популярность.

Национальное агентство радиотехнических исследований Кореи недавно опубликовало новое объявление, из которого следует, что компания Leadtek, производитель графических процессоров, возможно, разрабатывает видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 с турбинным типом охлаждением. В отличие от своих игровых аналогов, этот графический процессор предназначен в первую очередь для профессионального использования, в частности, для интенсивных нагрузок искусственного интеллекта.

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Хотя подробностей о предстоящем графическом процессоре мало, в листинге указано название модели, "RTX 4070 AI BLOWER" и производитель, Leadtek. Исходя из этой ограниченной информации, очевидно, что карта не ориентирована на геймеров, а скорее разработана специально для рынка серверов/рабочих станций. Если карта будет выпущена, она будет представлять собой привлекательный профессиональный GPU, оснащенный 12Gb памяти и предполагаемой мощностью 200W.

Кулеры с турбиной становятся все более редким явлением на потребительском рынке с тех пор, как NVIDIA перешла от кулеров с паровой камерой к стандартным кулерам с двумя вентиляторами на своих картах Founders Edition, начиная с серии RTX 2000. NVIDIA активно отговаривала партнеров от внедрения турбин в свои игровые видеокарты под брендом GeForce.

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В 2021 году NVIDIA запретила партнерам производить карты с турбиной для RTX 3090. До запрета несколько партнеров уже выпустили пару таких моделей, которые были популярны среди сборщиков систем, включая Puget Systems, для создания рабочих станций с несколькими GPU RTX 3090.