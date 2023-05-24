Национальное агентство радиотехнических исследований Кореи недавно опубликовало новое объявление, из которого следует, что компания Leadtek, производитель графических процессоров, возможно, разрабатывает видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 с турбинным типом охлаждением. В отличие от своих игровых аналогов, этот графический процессор предназначен в первую очередь для профессионального использования, в частности, для интенсивных нагрузок искусственного интеллекта.
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Хотя подробностей о предстоящем графическом процессоре мало, в листинге указано название модели, "RTX 4070 AI BLOWER" и производитель, Leadtek. Исходя из этой ограниченной информации, очевидно, что карта не ориентирована на геймеров, а скорее разработана специально для рынка серверов/рабочих станций. Если карта будет выпущена, она будет представлять собой привлекательный профессиональный GPU, оснащенный 12Gb памяти и предполагаемой мощностью 200W.
Кулеры с турбиной становятся все более редким явлением на потребительском рынке с тех пор, как NVIDIA перешла от кулеров с паровой камерой к стандартным кулерам с двумя вентиляторами на своих картах Founders Edition, начиная с серии RTX 2000. NVIDIA активно отговаривала партнеров от внедрения турбин в свои игровые видеокарты под брендом GeForce.
В 2021 году NVIDIA запретила партнерам производить карты с турбиной для RTX 3090. До запрета несколько партнеров уже выпустили пару таких моделей, которые были популярны среди сборщиков систем, включая Puget Systems, для создания рабочих станций с несколькими GPU RTX 3090.