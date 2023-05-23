Об изменении цены прессу могут уведомить в последнюю минуту.

Предстоящие видеокарты Radeon RX 7600 от компании AMD получили свежую предложенную производителем розничную цену (MSRP). Эта информация была раскрыта прессе и влиятельным лицам вчера и подтверждена многими источниками. Вместо первоначально объявленной цены в $299 AMD теперь остановилась на рекомендованной цене в $269. Также стало известно, что европейские геймеры смогут приобрести карту за 299 евро.

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В электронном письме AMD заявила:

"Начиная с 25 мая, Radeon RX 7600 будет доступна по стартовой цене 269 долларов".

AMD Radeon RX 7600 – это предстоящий графический процессор для настольных ПК на базе Navi 33XL. Официально подтверждено, что он будет оснащен 2048 потоковыми процессорами и 8Gb памяти GDDR6. Эта новая карта придет на смену графическому процессору RX 6600 RDNA2, который был выпущен по цене $379. Ожидается, что RX 7600 будет отличаться повышенной скоростью и доступностью, хотя и несколько более высоким энергопотреблением.

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Просочившиеся тесты показывают, что RX 7600, несомненно, превзойдет RX 6600, и может соперничать с GeForce RTX 3060 12Gb в игровых сценариях 1080p. Важно отметить, что обзоры на карту будут опубликованы уже завтра.