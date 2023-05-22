Компания AMD представила свой план скорого выхода видеокарты Radeon RX 7600.
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Собственное творение AMD, RX 7600 MBA (Made by AMD), может похвастаться компактными размерами и оснащено двумя вентиляторами. При размерах менее 21 см видеокарта является одной из самых маленьких эталонных карт AMD за последнее время. Хотя остается неясным, примет ли кто-нибудь из партнеров платы с таким дизайном (по крайней мере, пока), очевидно, что для рецензентов была подготовлена ограниченная партия.
Карта оснащена полноразмерным слотом PCIe Gen4 с 16 полосами, но только 8 из них активно подключены. Это отражает ситуацию с GeForce RTX 4060 Ti, поскольку ни AD106, ни GPU Navi 33 не способны поддерживать более 8 полос.
Что касается возможностей подключения, карта предлагает четыре разъема для подключения дисплеев: 3x DisplayPort 2.1 и один выход HDMI 2.1. Для питания требуется только один 8-контактный разъем. 2-слотовый дизайн обеспечивает совместимость с многочисленными ПК малого форм-фактора.
AMD Radeon RX 7600 построена на архитектуре Navi 33XL, имеет 2048 потоковых процессоров и 8Gb памяти GDDR6, подключенной к 128-битной шине. Хотя этот графический процессор не является топовым, AMD позиционирует его как подходящий выбор для игр с разрешением 1080p.
Планируемая дата запуска этой видеокарты – 25 мая, всего через день после RTX 4060 Ti.