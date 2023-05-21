Стоит понимать, что бенчмарки – это не игры.

На сайте Videocardz появилась утечка бенчмарков 3DMark, демонстрирующих производительность новых видеокарт AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8Gb.

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RX 7600 от AMD демонстрирует заметное 39%-е улучшение по сравнению с предшественницей RX 6600, в то время как RTX 4060 Ti от NVIDIA обеспечивает прирост до 14% по сравнению с RTX 3060 Ti, как показывают утечки бенчмарков. Обе видеокарты ориентированы на геймеров массового сегмента. Важно отметить, что прямое сравнение между этими двумя видеокартами невозможно, поскольку ожидается, что RX 7600 будет продаваться по цене около $299, в то время как RTX 4060 Ti будет стоить $399.

Важно подчеркнуть, что данные бенчмарки отражают исключительно ожидаемую производительность видеокарт в синтетических тестах. Синтетические бенчмарки могут неточно отражать реальную игровую производительность.

Просочившиеся бенчмарки включают тесты 3DMark Time Spy (DX12), проведенные в разрешении 4K и 1440р. Стоит отметить, что ни одна из этих видеокарт не предназначена специально для игр в 4K, и даже 2K рекомендуется только при использовании методов апскейлинга или при компромиссном качестве изображения из-за ограниченного объема памяти, поддерживаемого этими картами. В Time Spy RTX 4060 Ti демонстрирует прирост производительности на 14% по сравнению с RTX 3060 Ti, а RX 7600 – на 31%. В разрешении 4K RTX 4060 Ti обеспечивает 9% прирост по сравнению с 3060 Ti, а RX 6600 – впечатляющий 36% прирост.

RTX 4060 Ti сталкивается с более значительным отставанием при разрешении 4K по сравнению с предшественником, в первую очередь из-за более узкого 128-битного интерфейса шины, тогда как предыдущая модель могла похвастаться 256-битной шиной. Переходим к следующему бенчмарку – 3DMark Speed Way, чистому бенчмарку трассировки лучей, где NVIDIA имеет значительное преимущество.

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В этом бенчмарке RTX 4060 Ti превосходит RTX 3060 Ti на 8%, а RX 6600 демонстрирует впечатляющий 39% прирост производительности по сравнению со своей предшественницей.