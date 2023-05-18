В честь десятилетней годовщины выхода Metro: Last Light разработчик игры 4A Games предлагает полное издание бесплатно в Steam в течение предстоящей недели. Чтобы приобрести этот захватывающий советский шутер для своей библиотеки Steam, просто войдите в систему и добавьте его в корзину до 25 мая. Несмотря на существование Metro Redux, эта бесплатная сделка распространяется только на оригинальную версию Last Light 2013 года. Однако полное издание включает в себя весь загружаемый контент (DLC) игры, в том числе реалистичный "Режим рейнджера".
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С момента выхода Sam's Story, последнего DLC, сопровождающего Metro Exodus, новостей вокруг франшизы Metro было мало. Тем не менее, официальный аккаунт Metro в Twitter, похоже, намекает на анонс, совпадающий с этой щедрой раздачей.
Действие вселенной Metro, напомним, разворачивается в постъядерной Москве, где выжившие обитают в переоборудованных туннелях метро и используют пули в качестве валюты в своей повседневной жизни. На поверхности разрушенной радиацией пустоши кишат ужасающие мутанты, которые заставили бы любого тосковать по безопасности подземки.