Планы NVIDIA по выпуску GeForce RTX 4070 зашли в тупик, так как отчеты указывают на разочаровывающую реакцию рынка, что вынудило компанию приостановить производство данных видеокарт до июня.
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Согласно различным источникам на форумах Chinese Board Forums, NVIDIA решила ограничить производство графических процессоров GeForce RTX 4070 с конца апреля, первоначально планировалось возобновить производство в мае. Однако последние сообщения говорят о том, что производство будет ограничено и дальше, с продлением до июня.
Основной причиной такого решения стало желание предотвратить снижение средней стоимости видеокарты до выхода GeForce RTX 4060 Ti. Близкое соседство RTX 4070 с предстоящей моделью напрямую повлияло бы на продажи новых карт. Поскольку RTX 4060 Ti с 16Gb памяти будет продаваться по цене $499, максимальное снижение стоимости на RTX 4070, по прогнозам, составит около $550.
Текущая проблема заключается в нерешительности геймеров и потребителей выложить $600 за GeForce RTX 4070. На ценовой диапазон $600-$800 для GPU значительно повлияло существенное снижение цен на старые модели.
Тем не менее, важно отметить, что GeForce RTX 4070 не является некачественной видеокартой. Она предлагает достойную производительность GPU, впечатляющую энергоэффективность и поддерживает новейшие функции Ada RTX.