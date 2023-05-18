NVIDIA хочет предотвратить накопление запасов.

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

Планы NVIDIA по выпуску GeForce RTX 4070 зашли в тупик, так как отчеты указывают на разочаровывающую реакцию рынка, что вынудило компанию приостановить производство данных видеокарт до июня.

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Согласно различным источникам на форумах Chinese Board Forums, NVIDIA решила ограничить производство графических процессоров GeForce RTX 4070 с конца апреля, первоначально планировалось возобновить производство в мае. Однако последние сообщения говорят о том, что производство будет ограничено и дальше, с продлением до июня.

Основной причиной такого решения стало желание предотвратить снижение средней стоимости видеокарты до выхода GeForce RTX 4060 Ti. Близкое соседство RTX 4070 с предстоящей моделью напрямую повлияло бы на продажи новых карт. Поскольку RTX 4060 Ti с 16Gb памяти будет продаваться по цене $499, максимальное снижение стоимости на RTX 4070, по прогнозам, составит около $550.

Текущая проблема заключается в нерешительности геймеров и потребителей выложить $600 за GeForce RTX 4070. На ценовой диапазон $600-$800 для GPU значительно повлияло существенное снижение цен на старые модели.

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Тем не менее, важно отметить, что GeForce RTX 4070 не является некачественной видеокартой. Она предлагает достойную производительность GPU, впечатляющую энергоэффективность и поддерживает новейшие функции Ada RTX.