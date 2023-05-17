Младшая версия по цене не отличается от RTX 3060 Ti.

Появилась утечка информации о ценах на видеокарты NVIDIA, а именно на модели GeForce RTX 4060 Ti с 8Gb и 16Gb VRAM. Удивительно, но эти цены совпадают с MSRP варианта RTX 3060 Ti.

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Согласно надежному источнику информации под ником MEGAsizeGPU, цены на GeForce RTX 4060 Ti составляют $399 за версию с 8Gb и $499 за версию с 16Gb. Хотя разница в цене между двумя вариантами объема VRAM составляет $100, примечательно, что цена RTX 4060 Ti 8Gb остается такой же, как и у RTX 3060 Ti 8Gb – $399. Более ранние утечки от того же источника раскрыли даты выхода предстоящей серии RTX 4060, которые выглядят следующим образом:

GeForce RTX 4060 Ti 8Gb – анонс: 24 мая/запуск: 24 мая

GeForce RTX 4060 Ti 16Gb – анонс: 24 мая/запуск: июль

GeForce RTX 4060 8Gb – анонс: 24 мая/запуск: июль

Основываясь на этих слухах, модель NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16Gb будет стоить на 25% дороже RTX 4060 Ti 8Gb, при этом предлагая вдвое больший объем памяти.

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С такими данными о ценах кажется, что серия Arc от Intel столкнется с жесткой конкуренцией со стороны более мощных карт NVIDIA. Это может объяснить, почему "синяя" команда представила новую программу, предлагающую системы и комплекты с графическими процессорами Arc. Просочившиеся бенчмарки показывают, что модель GeForce RTX 4060 Ti 8Gb может обеспечить примерно на 15% более высокую производительность, чем RTX 3060 Ti, что ставит ее в один ряд с RTX 3070.