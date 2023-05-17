Теперь характеристики карты подтверждены.

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

Грядущий графический процессор среднего класса NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti получил подтверждение своей конфигурации в бенчмарке Geekbench. Очевидно, что партнеры по производству плат NVIDIA уже распространили образцы среди СМИ и влиятельных лиц, и следующие результаты, вероятно, указывают на то, что карта проходит тестирование.

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Результаты CUDA-теста Geekbench показывают, что количество мультипроцессоров равно 34, что указывает на наличие 4352 ядер. Карта, совместимая с CUDA 8.9, может похвастаться 8Gb VRAM, работающей на тактовой частоте 18 Гбит/с. Эти характеристики полностью совпадают с предыдущими слухами, и ожидается, что тактовая частота карты составит 2,54 ГГц.

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Что касается производительности, карта набрала 146 170 баллов в тесте CUDA Geekbench 5, что ставит ее немногим выше RTX 3060 Ti, но не существенно. Стоит отметить, что программное обеспечение Geekbench с тех пор перешло на более новую версию, поэтому в публичном рейтинге больше не отображаются результаты v5, подобные этой утечке. Однако беглый взгляд на самые последние записи позволяет предположить, что RTX 4060 Ti быстрее RTX 3060 Ti как минимум на 9%.