Новое поколения стоит дешевле, чем когда-либо.

Пользователь с форума Baidu поделился обзором текущих цен на графические процессоры в Китае, показав, что последнее поколение видеокарт NVIDIA и AMD стоит относительно недорого. В зависимости от конкретного 3D-чипа, самую недорогую модель можно приобрести со скидкой от 11,5% до 25,7% по сравнению с её розничной ценой.

реклама

В таблице пользователя показано, что цены на RTX 4070, RTX 4070 Ti и RTX 4090 в настоящее время на 11,5%-12,6% ниже, чем их соответствующие китайские розничные цены. Это особенно примечательно для RTX 4070, учитывая, что этот графический процессор был выпущен всего месяц назад. RTX 4080, второй по мощности представитель поколения Ada Lovelace, также доступен значительно дешевле – в настоящее время его можно приобрести со скидкой до 22,1% от MSRP. Умеренное снижение наблюдается и у AMD: -25,7% для RX 7900 XT, затем -12,8% для RX 7900 XTX.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Тем временем, стартовые цены на RTX 4080 и RTX 4090 в Европе достигли новых минимумов. PNY RTX 4080 Gaming Verto доступна по цене от 1 199 евро, что на 6,7% или 86 евро дешевле самой низкой цены на пользовательскую RTX 4080 в прошлом месяце. PNY RTX 4090 Verto Triple, с другой стороны, является самой доступной в своей категории со стартовой ценой 1 599 евро. В данном случае наблюдается снижение на 140 евро, что эквивалентно 8,1%.