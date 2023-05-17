Нормальная температура для карты – 93°C.

PowerColor Red Devil, использующая воздушный радиатор, является топовой моделью компании, а Liquid Devil – это версия с водяным охлаждением. Как сообщает издание Videocardz, эксперты Igor'sLAB обнаружили, что обе карты страдают от проблем с высокой температурой, заметив значительную разницу между средней температурой GPU и самой высокой температурой. Igor'sLAB отмечает, что у эталонной карты RX 7900 XTX и Nitro+ от Sapphire разница составляет 18-19К и 22К соответственно, а у PowerColor Red Devil – 30К. Это соответствует разнице температур между 80°C и 110°C для модели Red Devil.

реклама

Разобрав карту, эксперты Igor'sLAB обнаружили, что термопаста была распределена на плате неравномерно, а на некоторых участках вообще отсутствовала. Эта проблема с нанесением была быстро решена путем правильного повторного нанесения термопасты, что привело к значительному снижению температур. Средняя температура GPU снизилась с 80°C до 75°C, а температура "горячей точки" упала аж до 93°C.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

PowerColor пригласила команду Igor'sLAB посетить их завод в Тайване во время выставки Computex, что, как надеются специалисты, позволит улучшить качество производства новых видеокарт. Тем временем компания работает над скорейшим решением проблемы и призывает всех, кто столкнулся с перегревом, связаться с ними по адресу info@powercolor.com.