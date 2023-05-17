PowerColor Red Devil, использующая воздушный радиатор, является топовой моделью компании, а Liquid Devil – это версия с водяным охлаждением. Как сообщает издание Videocardz, эксперты Igor'sLAB обнаружили, что обе карты страдают от проблем с высокой температурой, заметив значительную разницу между средней температурой GPU и самой высокой температурой. Igor'sLAB отмечает, что у эталонной карты RX 7900 XTX и Nitro+ от Sapphire разница составляет 18-19К и 22К соответственно, а у PowerColor Red Devil – 30К. Это соответствует разнице температур между 80°C и 110°C для модели Red Devil.
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Разобрав карту, эксперты Igor'sLAB обнаружили, что термопаста была распределена на плате неравномерно, а на некоторых участках вообще отсутствовала. Эта проблема с нанесением была быстро решена путем правильного повторного нанесения термопасты, что привело к значительному снижению температур. Средняя температура GPU снизилась с 80°C до 75°C, а температура "горячей точки" упала аж до 93°C.
PowerColor пригласила команду Igor'sLAB посетить их завод в Тайване во время выставки Computex, что, как надеются специалисты, позволит улучшить качество производства новых видеокарт. Тем временем компания работает над скорейшим решением проблемы и призывает всех, кто столкнулся с перегревом, связаться с ними по адресу info@powercolor.com.