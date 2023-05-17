Несколько дней назад Гэри Блэк из Future Fund посоветовал Илону Маску запустить короткие 60-секундные рекламные ролики для Tesla на недавнем шоу Такера Карлсона в Twitter. Хотя возможность сотрудничества между Tesla и Карлсоном остается неопределенной, генеральный директор гиганта электромобилей, похоже, наконец-то принял один из аспектов этого совета: рекламу.
реклама
Сегодня во время ежегодного собрания акционеров Tesla Илон Маск уступил неизбежному и объявил, что Tesla начнет небольшую рекламную кампанию.
Несомненно, реклама давно признана эффективной стратегией повышения продаж в условиях ограниченного спроса. Не секрет, что в настоящее время Tesla сталкивается подобными ограничениями. В первом квартале 2023 года компания была вынуждена снизить цены на свои автомобили в среднем на 12-15%.
Кроме того, в конце общего собрания акционеров Илон Маск прямо заявил, что не собирается покидать пост генерального директора Tesla.
В качестве примечательного откровения Маск заявил, что разработка дизайна давно откладываемого Roadster будет завершена в этом году, а производство автомобиля начнется в 2024 году.