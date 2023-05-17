Обе должны появиться в районе 25 мая.

Один из читателей издания Videocardz предоставил ценную информацию о том, что PC Canada уже включила в список две новые адаптированные модели Radeon RX 7600 производства Sapphire и MSI. Описания продуктов подтверждают, что обе карты имеют 8Gb VRAM и были разогнаны на заводе.

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По данным ритейлера, цена карты Sapphire Pulse составляет 451,99 CAD (около $336,76), а MSI Mech 2X Classic – 443,99 CAD (около $330,80). Важно отметить, что ни одна из этих карт в настоящее время не доступна на складе, и дата поставки не указана.

Стоит отметить, что предпродажные розничные цены часто оказываются неточными, и нет никакой гарантии, что окончательная цена будет идентична текущим цифрам, указанным на сайте. Учитывая отсутствие модерации в названиях продуктов, можно предположить, что данные поступили от дистрибьютора, который, скорее всего, использовал приблизительные цены.

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Тем не менее, эта утечка дает нам ценные сведения. Она подтверждает скорое появление обеих карт, причем слухи указывают на потенциальную дату выпуска – 25 мая. Кроме того, похоже, что большинство карт Radeon RX 7600 будут поставляться с заводским разгоном.