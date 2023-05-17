Один из читателей издания Videocardz предоставил ценную информацию о том, что PC Canada уже включила в список две новые адаптированные модели Radeon RX 7600 производства Sapphire и MSI. Описания продуктов подтверждают, что обе карты имеют 8Gb VRAM и были разогнаны на заводе.
реклама
По данным ритейлера, цена карты Sapphire Pulse составляет 451,99 CAD (около $336,76), а MSI Mech 2X Classic – 443,99 CAD (около $330,80). Важно отметить, что ни одна из этих карт в настоящее время не доступна на складе, и дата поставки не указана.
Стоит отметить, что предпродажные розничные цены часто оказываются неточными, и нет никакой гарантии, что окончательная цена будет идентична текущим цифрам, указанным на сайте. Учитывая отсутствие модерации в названиях продуктов, можно предположить, что данные поступили от дистрибьютора, который, скорее всего, использовал приблизительные цены.
Тем не менее, эта утечка дает нам ценные сведения. Она подтверждает скорое появление обеих карт, причем слухи указывают на потенциальную дату выпуска – 25 мая. Кроме того, похоже, что большинство карт Radeon RX 7600 будут поставляться с заводским разгоном.