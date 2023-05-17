Компании может грозить огромный штраф.

По данным Reuters, компания Apple должна обосновать перед французскими регулирующими органами свою якобы преднамеренную практику "устаревания" iPhone с помощью встроенных ограничений на ремонт. Информация основана на сообщениях AFP. Прокуроры, получившие информацию от организации Stop Planned Obsolescence, предполагают, что Apple намеренно сокращает срок службы iPhone, усложняя процесс ремонта. Это не первый раз, когда Apple сталкивается с критикой в отношении своей политики ремонта.

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Ремонт iPhone – это не та задача, за которую может легко взяться любой человек, особенно с использованием нестандартных деталей. Как сообщает AFP, целью расследования является выяснение того, как Apple привязывает серийные номера запасных частей, включая микрочипы, к конкретному смартфону. Это позволяет производителю препятствовать неавторизованным ремонтникам или дистанционно снижать производительность смартфонов, использующих непатентованные компоненты.

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В последние годы компания Apple несколько смягчила свою политику ремонта из-за давления со стороны движения "Право на ремонт" и усиления контроля со стороны различных правительственных органов по всему миру. В 2020 году производителю iPhone пришлось заплатить относительно небольшой штраф в размере 25 миллионов евро за то, что он не сообщил о том, что новые обновления iOS могут потенциально замедлить работу старых iPhone. Этот скандал, наряду с другими факторами, заставил Apple обеспечить ремонтопригодность и стимулировать долгосрочное использование своего оборудования, а не препятствовать таким возможностям.