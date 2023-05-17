В течение нескольких недель и месяцев, предшествовавших выходу Radeon RX 7900 XTX, энтузиасты ожидали, что видеокарты AMD смогут соперничать с лучшими предложениями NVIDIA. Однако, в конечном итоге, игровой трон этого поколения заняла RTX 4090 от NVIDIA. Тем не менее, очевидно, что AMD намеренно ограничила энергопотребление модели XTX, оставляя нас в неведении относительно истинного потенциала графического процессора Navi 31.
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Благодаря сообщению пользователя под ником jedi95 на сабреддите AMD на этот вопрос наконец-то появился ответ. Jedi95 выполнил модификацию ASUS TUF Radeon RX 7900 XTX, устранив ограничения по питанию карты. Для этого нужно было подключить Elmor Labs EVC2SE к печатной плате GPU через шину I2C.
После модификации, без досадных ограничений по питанию, карта достигла максимальной тактовой частоты GPU в 3 467 МГц, а средняя частота составила впечатляющие 3 333 МГц. Это позволило получить 19 137 баллов в тесте 3DMark Time Spy Extreme. Для сравнения, RTX 4090 Founders Edition в том же тесте показывает 19 540 баллов, что говорит о том, что разблокированная RX 7900 XTX очень близка к флагману NVIDIA.
Конечно, стоит отметить, что RTX 4090 также может быть разогнана. Выводы Jedi95 подчеркивают возможность того, что AMD при желании могла бы увеличить TDP карты сверх базовых 355W.
Однако у снятия ограничений по мощности есть недостаток – огромное энергопотребление. Как сообщается, карта достигла ошеломляющего пика почти в 700W. Учитывая высокие температуры, связанные с некоторыми картами AMD RX 7900 (особенно эталонными моделями), неудивительно, что протестированная карта требовала водяного охлаждения.