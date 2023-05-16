NVIDIA собирается снять с производства видеокарту GeForce RTX 3060 Ti, чтобы освободить место для RTX 4060 Ti, в связи с чем ожидается значительное снижение цен.
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По мере приближения снятия с производства GeForce RTX 3060 Ti, партнеры компании начали снижать цены на эти видеокарты на сумму до $100. Различные ритейлеры предлагают скидки и акции, чтобы как можно быстрее избавиться от оставшихся запасов. Последние сообщения показывают, что партнеры NVIDIA готовы предложить существенные скидки, дабы побыстрее распродать свои запасы.
По данным MyDrivers, партнеры NVIDIA по AIB равномерно снизили цены на GeForce RTX 3060 Ti. Один из таких партнеров, GALAX, снизил цену на свою модель RTX 3060 Ti на целых 700 юаней, что эквивалентно примерно $100. Ранее стоимость высокопроизводительного разогнанного варианта RTX 3060 Ti составляла 3199 юаней ($459), но теперь его можно приобрести за 2499 юаней ($359).
Запуск видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti запланирован на конец этого месяца: первоначально будет предлагаться вариант с 8Gb памяти, а 16Gb модель выйдет в июле. Кроме того, по слухам, в июле также появится простая GeForce RTX 4060.