Компания OpenAI представила интересные обновления для подписчиков ChatGPT Plus, которые расширят возможности чат-бота с искусственным интеллектом. Используя мощь модели GPT-4, пользователи ChatGPT Plus получат доступ к передовой функции веб-сёрфинга, что изменит потенциал бота и сделает его грозной поисковой системой.
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Ранее ChatGPT ограничивался информацией, доступной до 2021 года, что делало его неспособным рассматривать текущие события и достижения реального времени. Однако теперь, благодаря интегрированному веб-браузеру, пользователи смогут задать ряд конкретных вопросов, например, о победителях премии "Оскар" за лучшую мужскую роль. В течение нескольких секунд ChatGPT не только предоставит краткое резюме, но и подберет несколько соответствующих новостных статей. Если первоначальный ответ не оправдает ожиданий, пользователи смогут запросить более подробный ответ.
Более того, подписчики ChatGPT Plus получат доступ к более чем 70 сторонним плагинам, интегрирующим такие популярные веб-сервисы, как Expedia, Kayak и Instacart. Эти плагины позволят пользователям привлекать ChatGPT к выполнению конкретных задач на различных веб-сайтах.