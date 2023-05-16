И дополнительным багажником в комплекте.

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Компания Tesla показала новый прототип Cybertruck с дополнительной конструкцией, расположенной на открытом багажнике электрического пикапа.

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Представленный во время торжественной церемонии открытия нового завода Tesla по переработке лития, этот Cybertruck оснащен двумя лопатами, которые были временно отсоединены во время презентации и использованы для церемонии.

Приподнятая часть конструкции расположена горизонтально и позволяет перевозить громоздкие предметы, которые не помещаются в открытый багажник пикапа.

Многие фанаты компании Tesla выразили любопытство по поводу этого дополнительного багажника, однако Дрю Баглино, старший вице-президент по силовым агрегатам и энергетике Tesla, признался в неуверенности относительно его потенциальной доступности для покупателей. Он признал, что автопроизводитель прилагает усилия по разработке ряда аксессуаров для Cybertruck, учитывая, что владельцы пикапов обычно хотят иметь возможность персонализировать свои автомобили с помощью дополнительных функций.

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После вышеупомянутого торжественного события тот же самый Tesla Cybertruck столкнулся с трудностями при езде по бездорожью и потребовал помощи пикапа Ford F-series для буксировки, что подтвердили очевидцы.