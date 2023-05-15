Релиз запланирован на 2-ю половину 2024 г.

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Вчера появился документ, предназначенный для партнеров AMD, в котором раскрываются некоторые особенности грядущих процессоров Ryzen серии 8000. Если предположить, что информация достоверна, то следующее поколение не принесет значительных инноваций, но сможет предложить существенный прирост скорости.

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Ожидается, что в серию войдут процессоры с 6-16 ядрами, энергопотреблением от 65 до 170W и кэш-памятью L3 объемом до 64Mb. По сути, эти процессоры идентичны серии Ryzen 7000, за исключением дополнительного кэша, присутствующего в моделях X3D.

Однако данные процессоры смогут обеспечить более высокую производительность и эффективность по сравнению со своими предшественниками. По слухам, новая архитектура Zen 5 будет построена на базе узлов N3E или N3P от TSMC, которые обеспечивают до 18% более высокую производительность при снижении энергопотребления на 34%.

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Учитывая тот же уровень энергопотребления, мы можем ожидать значительный прирост чистой мощности с повышенными тактовыми частотами. Тем не менее, пока это остается лишь предположениями, поскольку в документе сказано, что линейка процессоров будет выпущена только во второй половине следующего года.