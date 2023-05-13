Первое место досталось The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

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Составление рейтинга видеоигр – непростое дело. Тем не менее, журнал GQ взялся за задачу определить 100 самых выдающихся видеоигр всех времен с помощью разнообразной группы людей.

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Эта группа состояла из 300 участников, среди которых были разработчики, журналисты, блогеры и видные деятели игровой индустрии. Свои знания и опыт предоставили известные люди из таких уважаемых игровых СМИ, как IGN, PC Gamer, GameSpot, Video Games Chronicle и Polygon, а также знаменитые стримеры Ninja, Sunpi и Autumn.

Представители Xbox, Sony, Ubisoft, Sega, Riot, Bethesda, Blizzard, Naughty Dog, Insomniac, Bungie, Santa Monica, Arkane, BioWare, Guerrilla, CD Projekt RED и других игровых компаний также приняли активное участие в опросе.

Каждый участник составил личный список из 10 лучших игр, присвоив 10 баллов первому варианту и один балл десятому. Примечательно, что 652 игры получили как минимум один голос, что отражает разнообразие тайтлов, которые покорили участников.

Итоговый сборник представляет собой увлекательную смесь игр из разных эпох, включающую как популярные игры, так и проекты независимых студий. Игра, занявшая первое место, не только набрала наибольшее количество баллов, но и чаще других становилась личным фаворитом участников.

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Первые 25 мест выглядят следующим образом:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Last of Us Tetris Bloodborne The Witcher 3: Wild Hunt Mass Effect 2 Metal Gear Solid Portal 2 Dark Souls Half-Life 2 Resident Evil 4 Disco Elysium The Legend of Zelda: Ocarina of Time Super Mario World Red Dead Redemption 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Final Fantasy VII Super Mario 64 Doom (1993) Elden Ring Halo: Combat Evolved World of Warcraft BioShock Minecraft Pokémon Red & Blue