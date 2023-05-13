NVIDIA и Blizzard сотрудничают, чтобы предоставить необыкновенную возможность приобрести единственную в своем роде видеокарту GeForce RTX 4080, вдохновленную Diablo IV, в эксклюзивной раздаче.
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Три разные видеокарты, оснащенные ярким кулером Founders Edition, сочетают в себе скромный дизайн и функциональность. Решения охлаждения Founders Edition от NVIDIA выделяются производительностью, эстетикой и акустикой, обеспечивая оптимальный контроль температуры для GPU.
GeForce RTX 4080, напомним, оснащена графическим ядром AD103, которое имеет 9728 ядер CUDA. Базовая тактовая частота составляет 2210 МГц, тактовая частота в Boost – 2510 МГц, а потенциал для разгона превышает 3 ГГц.
Что касается спецификаций памяти, GeForce RTX 4080 предлагает 16Gb GDDR6X, работающей со скоростью 22,5 Гбит/с. Потребляемая мощность составляет 320W.
Розничная цена данной модели составляет $1 199, но, участвуя в акции, пользователям предоставили шанс выиграть одну из видеокарты вместе с бесплатной копией Diablo IV. Подробности о раздаче и условиях участия можно посмотреть здесь.