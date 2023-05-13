Компания сотрудничает с Blizzard.

1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

-15000р на Ryzen 3950X - пора брать

-15000р на Ryzen 3950X - пора брать

NVIDIA и Blizzard сотрудничают, чтобы предоставить необыкновенную возможность приобрести единственную в своем роде видеокарту GeForce RTX 4080, вдохновленную Diablo IV, в эксклюзивной раздаче.

реклама

Три разные видеокарты, оснащенные ярким кулером Founders Edition, сочетают в себе скромный дизайн и функциональность. Решения охлаждения Founders Edition от NVIDIA выделяются производительностью, эстетикой и акустикой, обеспечивая оптимальный контроль температуры для GPU.

GeForce RTX 4080, напомним, оснащена графическим ядром AD103, которое имеет 9728 ядер CUDA. Базовая тактовая частота составляет 2210 МГц, тактовая частота в Boost – 2510 МГц, а потенциал для разгона превышает 3 ГГц.

Что касается спецификаций памяти, GeForce RTX 4080 предлагает 16Gb GDDR6X, работающей со скоростью 22,5 Гбит/с. Потребляемая мощность составляет 320W.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Розничная цена данной модели составляет $1 199, но, участвуя в акции, пользователям предоставили шанс выиграть одну из видеокарты вместе с бесплатной копией Diablo IV. Подробности о раздаче и условиях участия можно посмотреть здесь.