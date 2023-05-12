Релиз карты намечен на конец июня.

Недавно представленная видеокарта Sapphire Radeon RX 7600 PULSE 8Gb от AMD наконец-то "всплыла на поверхность", демонстрируя, как и следовало ожидать, простой дизайн.

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В предыдущей утечке мелькающие изображения упаковки карты подтвердили ее заявленные характеристики. Однако теперь мы получили доступ к более "сложным" изображениям карты в высоком разрешении, позволяющим получить наглядное представление о пользовательском дизайне начального уровня.

Начнем с того, что Sapphire Radeon RX 7600 PULSE обладает уникальным дизайном, используя нереференсную систему охлаждения. Двухслотовый кулер карты с двумя вентиляторами, украшенный красным и черным пластиковым кожухом, привлекает внимание любителей изысканных устройств. Кроме того, карта имеет удлиненную заднюю панель, выходящую за пределы печатной платы, а также небольшое отверстие для второго вентилятора, отводящего воздух с задней стороны.

Следует отметить, что пользовательские модели AMD Radeon RX 7600 будут поддерживать только интерфейсы PCIe 4.0 x8, поскольку это максимальная емкость, совместимая с GPU Navi 33. Питание в данном конкретном варианте осуществляется через единственный 8-контактный разъем, что оказывается более чем достаточным, учитывая мощностью карты в 200W.

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Что касается спецификаций, AMD Radeon RX 7600 будет оснащена полным графическим процессором Navi 33, имеющим 32 вычислительных блока, 2048 ядер, 8Gb памяти, 128-битной шиной и 32Mb кэша Infinity Cache. Ожидаемый ценовой диапазон чипа – от $250 до $300.