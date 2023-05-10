Главная характеристика видеокарты подтверждена.

Утечка изображений показала первую пользовательскую версию видеокарты AMD Radeon RX 7600 8Gb от Sapphire. Ожидается, что RX 7600 будет основной видеокартой в линейке RDNA 3, и ее запуск изначально был запланирован на этот месяц. Судя по утечке, запуск не за горами, поскольку у азиатских ритейлеров уже есть в наличии пользовательские модели. Вариант Sapphire Radeon RX 7600 Pulse, который отличается нереференсным охлаждением и дизайном печатной платы с двумя вентиляторами, был замечен на одном из складов. Карта помечена как "разогнанная" и, как подтверждается, имеет 8Gb памяти GDDR6. На упаковке указано, что карта также имеет 32 вычислительных блока, 2048 ядер и 32Mb кэша AMD Infinity Cache.

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Утечка указывает и на то, что недавний листинг на Github был неточным, поскольку AMD Radeon RX 7600 уже использует полную матрицу Navi 33. В этой связи более вероятно, что 7600 XT и 7700 XT будут оснащены урезанными матрицами Navi 32, причем 7600 XT будет иметь 128-битный интерфейс шины, а 7700 XT – 192-битный интерфейс шины.

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Ожидается, что цена видеокарты составит $249: она будет напрямую конкурировать с Arc A750 от Intel, которая имеет такую же стоимость. Графические процессоры Navi 33 будут в основном ориентированы на бюджетный сегмент, а их цена будет варьироваться от $250 до $300. Сама AMD Radeon RX 7600 появится в продаже в конце текущего месяца.