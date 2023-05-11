Тем самым энтузиаст побил мировой рекорд.

В настоящее время не существует соревнований за лучшую тактовую частоту GPU. Тем не менее, определенные бенчмарки, которые полагаются на время, такие как GPUPI, часто используются для установления подобных рекордов. В ноябре появились новости о том, что графический процессор GALAX HOF RTX 4090 преодолел беспрецедентный порог в 3,825 ГГц в бенчмарке GPUPI, установив самую высокую тактовую частоту, когда-либо зафиксированную на видеокарте. Однако важно отметить, что GPUPI – это не тест, связанный с 3D-графикой; Его, скорее, правильнее назвать простым бенчмарком с использованием вычислительной мощности GPU.

реклама

Оверклокер под псевдонимом CENS, как сообщают источники, недавно приложил все усилия для достижения мирового рекорда, используя недавно выпущенный GeForce RTX 4090 iGame LAB – флагманский графический процессор Colorful, предназначенный для экстремального разгона.

На скриншотах, предоставленных CENS, видно, что во время тестирования частота GPU достигает впечатляющих 3,825 ГГц. Система, на которой проводились тесты, была оснащена процессором Intel Core i9-13900K и использовала специализированное охлаждение жидким азотом, достигая тем самым температуры до -192°C. Важно подчеркнуть, что пытаться использовать такие экстремальные меры в домашних условиях крайне не рекомендуется.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Выдающиеся достижения CENS в данной сфере обеспечили оверклокеру первое место в официальном бенчмарке Superposition: он набрал 18 701 балл.