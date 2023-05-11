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ASUS RTX 4090 TUF OG - тоньше и короче обычной RTX 4090 за счет охлада от 3090 Ti
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Компания ASUS недавно представила пару видеокарт TUF OG, модели GeForce RTX 4090, удивив многих фанатов, которые ожидали увидеть совершенно другой дизайн. На прошлой неделе компания объявила конкурс, предложив бесплатную карту любому, кто правильно угадает название предстоящего графического процессора. Мало кто мог подумать, что знакомый нам дизайн TUF по серии RTX 3090 вернется.

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С точки зрения спецификаций, как старая, так и новая версии, похоже, имеют схожие тактовые частоты, с максимальной частотой Boost 2595 МГц в режиме OC Mode. Однако есть заметные физические различия. Карты TUF OG тоньше, занимают 3,65 слота вместо 3,2, а также на 2 см короче – 34,8 см против 32,6 см.

Один взгляд на RTX 4090 TUF OG показывает, что печатная плата значительно больше по сравнению с обновленным дизайном 2022 года. Похоже, что ASUS также решила использовать охлаждение RTX 3090 Ti TUF для серии RTX 4090, учитывая внешнюю схожесть.

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Хотя ASUS ранее обновляла старые кулеры для новых SKU, это не было обычной практикой для предыдущих серий GeForce. Это заставляет задуматься о цели повторного использования старых дизайнов для новых карт. Наиболее правдоподобным объяснением может быть снижение стоимости видеокарт.

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