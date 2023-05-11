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Стали известны даты выхода бюджетных RTX 4060 Ti и RX 7600
Последняя появится в продаже 25 мая.
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По мере приближения выхода долгожданных бюджетных видеокарт нового поколения, а именно AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, даты их запуска становятся все более ясными. Вчера, например, стало известно, что обе модели дебютируют одновременно.

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По сообщениям, AMD представит свою 8Gb видеокарту Radeon RX 7600 25 мая, а вслед за ней NVIDIA представит модель GeForce RTX 4060 Ti. Обе карты ориентированы на геймеров массового сегмента.

Недавние слухи предполагали, что NVIDIA выпустит три карты серии GeForce RTX 4060. Первым предложением в этом месяце станет GeForce RTX 4060 Ti 8Gb, а затем в июле появятся еще две карты: GeForce RTX 4060 Ti 16Gb и GeForce RTX 4060 8Gb.

Сингапурский розничный магазин также указал 26 мая в качестве даты, когда видеокарта AMD Radeon RX 7600 8Gb поступит на полки магазинов.

В конце мая на рынке будет наблюдаться оживление, поскольку станут доступны не только эти две карты, но и широкий спектр пользовательских моделей от различных производителей. Кроме того, поскольку запуск совпадает с мероприятием Computex 2023, посетители могут ожидать появления новых пользовательских вариантов.

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NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, как ожидается, будет использовать ядро GPU AD106-350-A1 – уменьшенную версию графического чипа AD106. Согласно предыдущим слухам, карта получит 34 SMs и 4352 ядра CUDA, а также 8/16Gb памяти GDDR6, работающей на скорости 18 Гбит/с через 128-битный интерфейс. В 16Gb варианте будет использоваться печатная плата PG190 SKU 363.

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