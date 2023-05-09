Вторая модель появится чуть позже.

По сообщениям инсайдеров, NVIDIA готовится выпустить свои видеокарты GeForce RTX 4060 Ti в мае с вариантами 16 и 8Gb. Также появится бюджетная модель GeForce RTX 4060. Новость поступила от двух инсайдеров, MEGAsizeGPU и hongxing2020, которые предполагают, что 16Gb версия до сих пор не упоминалась, потому что она будет представлена чуть позже. Скорее всего, в июле. Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti 8Gb будет представлена первой: анонс запланирован на май, а запуск ожидается в конце того же месяца. Модели GeForce RTX 4060 Ti 16Gb и GeForce RTX 4060 8Gb в продажу поступят только в июле. Когда именно в июле начнутся продажи этих продуктов, пока неясно.

реклама

У экспертов имеется предположение, что решение предложить 16Gb памяти на GeForce RTX 4060 Ti могло быть ответом на критику со стороны игрового сообщества. В определенной степени повлияло и недавнее заявление AMD, подчеркивающее лучшую стоимость и больший объем VRAM именно у "красной" компании. В результате, добавление 16Gb-версии RTX 4060 Ti является долгожданным обновлением.