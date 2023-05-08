Заметить подвох было не сложно.

Когда речь идет о любом новом технологическом продукте из Китая, всегда следует проявлять некую осторожность, особенно если это компоненты ПК. Существует также проблема ребрендинга, когда продукт рекламируется как новый и улучшенный, но на самом деле является просто контрабандным импортом. Это бывает трудно обнаружить, особенно когда компании вроде PowerLeader делают столь убедительные заявления.

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PowerLeader недавно анонсировала процессор Powerstar P3-01105, который может похвастаться новой штормовой архитектурой. Однако, согласно сообщениям в Twitter, Tom's Hardware обнаружил доказательства того, что этот чип на самом деле является процессором Intel Core i3-10105(F) Comet Lake, первоначально выпущенным в 2021 году.

Визуально процессор практически идентичен i3, имеет тот же дизайн теплораспределителя и подложки, а также идентичный формат печати на IHS. Оба процессора весьма схожи в плане спецификаций: базовая тактовая частота 3,70 ГГц.

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Вместе с анонсом нового процессора компания PowerLeader продемонстрировала башенный ПК, содержащий процессор Powerstar P3-01105. Tom's Hardware отмечает, что эта демонстрация, возможно, случайно раскрыла правду о процессоре, потому что авторы заявили следующее: "Он обладает чрезвычайно высокой производительностью, которая в несколько раз выше, чем у отечественных CPU".