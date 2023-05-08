На первый взгляд видеокарта кажется мощной.

Тот факт, что мобильные видеокарты сильно зависят от предельной мощности, хорошо известен. Недавний обзор ноутбука Acer Nitro 5 дает представление о возможностях самой производительной версии GeForce RTX 4050 Laptop по сравнению с конкурентами.

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Мобильная RTX 4050 Laptop может похвастаться 2560 ядрами CUDA, 6Gb памяти и 96-битной шиной. TDP карты может варьироваться в пределах 35-115W с дополнительным увеличением благодаря GPU Boost. У ноутбука Acer, например, максимальная мощность достигает 140W.

В таком виде базовая RTX 4050 Laptop, которая является мобильным адаптером начального уровня, может успешно конкурировать с RTX 3060 Laptop с тем же пределом мощности, и примерно на 70-80% опережает RTX 3050 Ti Laptop в режиме 85W. Еще более впечатляющим является то, что разница между 110W-й RTX 3080 Ti Laptop, которая выступает флагманской моделью предыдущего поколения, незначительна. Стоит отметить, что RTX 4050 Laptop имеет только 96-битную шину.

Топовая версия RTX 4050 Laptop, несмотря на свои скромные характеристики, может обеспечить 70-80 кадров в секунду на высоких настройках в таких играх, как Control и Cyberpunk 2077 в формате Full HD.

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Стоит отметить, что ноутбук, оснащенный RTX 4050, Core i5-12500H и 16Gb оперативной памяти стоит всего $1 000. Таким образом, доступные игровые ноутбуки снова сделали значительный шаг вперед.