Акция действует только в Китае.

Китайский производитель видеокарт Colorful недавно запустил акцию trade-in на JD.com, позволяющую пользователям получить скидки на покупку новых видеокарт серии GeForce RTX 3000 или GeForce RTX 4000, сдав свои старые графические процессоры марки Colorful. Данное предложение доступно с 7 по 21 мая и распространяется только на жителей Китая. Размер скидки зависит от модели старой видеокарты и составляет от 750 юаней ($108) за Colorful GeForce GTX 1660 SUPER до 7200 юаней ($1 041) за Colorful GeForce RTX 3090 Ti.

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В дополнение к стоимости trade-in, владельцы iGame Neptune или Vulcan могут получить дополнительную единоразовую скидку в 200 юаней. Пользователям, которые воспользуются этим предложением, нужно будет приобрести новую видеокарту Colorful до 21 мая и отправить свою старую карту в отделение компании. Расходы на пересылку оплачивает пользователь. После получения старой карты она будет протестирована на предмет исправности, и в течение 10 рабочих дней на счет пользователя будет возвращена стоимость устройства.

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Чтобы сделать акцию более привлекательной, новые графические процессоры серии Colorful GeForce RTX 4000 будут поставляться в комплекте с бесплатной копией игры Resident Evil IV Remake стоимостью $60. Эта акция предлагает удобный вариант для геймеров, которые хотят обновить свои старые графические процессоры Colorful и сэкономить при этом немного денег.