Создала автомобиль команда Alpine F1.

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Пару дней назад был показан новый Alpine Alpenglow – гиперкар с водородным двигателем, разработанный гоночной командой Alpine F1. Этот единственный в своем роде концепт-кар черпает вдохновение из Альпийских гор и может похвастаться невероятно уникальными дизайнерскими особенностями, которые видны с любого угла.

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Например, колеса автомобиля имеют форму снежинки, а в их центре расположены маленькие сосульки; в задней части автомобиля есть полупрозрачное крыло и удлиненные задние фонари, которые светятся голубым светом, когда автомобиль включен. Кроме того, вдоль верхней части автомобиля проходит плавник, который переходит от розового к голубому, представляя тем самым цвета Альп.

Передняя часть Alpine Alpenglow также имеет отличительные черты: фары, дизайн которых напоминает космическую пыль. В центре автомобиля находится светящаяся буква "А", обозначающая Alpine.

Длина гиперкара составляет пять метров, ширина – два метра, высота – менее метра, а его чрезвычайно длинные и тонкие крылья напоминают самолёт A220 конца 1960-х годов. По словам автопроизводителя, концепт-кар "создан для соревнований" и представляет собой взгляд в будущее марки.

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Лоран Росси, генеральный директор Alpine, считает, что роскошный дизайн Alpenglow намекает на то, какими будут автомобили Alpine завтра.