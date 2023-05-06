Карта будет построена на 3-нм техпроцессе TSMC.

В прошлом году NVIDIA представила серию видеокарт нового поколения Ada Lovelace, в которую входят GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4070, а вскоре ожидается выход GeForce RTX 4060 Ti. Эти карты работают на узле N4 (пользовательский 5-нм) компании TSMC и состоят из пяти матриц от 144 мм^2 (AD107) до 608 мм^2 (AD102). Графический процессор AD102 высшего класса может похвастаться 18 432 шейдерами и 96Mb кэша L2. Кроме того, карта имеет 192 ROPs, 576 TMU и 2 304 SFU. GeForce RTX 4090 работает на базе процессора AD102 и имеет TBP до 450W с пиковой мощностью до 800W. Изначально она предназначалась для питания RTX Titan, но этот план был отменен.

реклама

Грядущая серия Blackwell (GeForce RTX 5000), запуск которой намечен на конец 2024 года, также будет построена с помощью монолитного дизайна и изготовлена по нормам 3-нм (N3) компании TSMC. По данным инсайдера Kopite7kimi, графические процессоры Blackwell будут иметь более миллиарда транзисторов и плотность почти 150 млрд/мм², тактовая частота ядра превысит 3 ГГц, а ширина шины достигнет 512 бит. Пропускная способность памяти этих карт будет конкурировать с пропускной способностью памяти HBM. Выход на рынок запланирован на конец 2024 года.