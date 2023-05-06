Выбирать уровень производительности можно будет прямо во время работы.

Грядущий GPU Meteor Lake от Intel может устранить необходимость в отдельном графическом чипе в ноутбуках начального уровня, обеспечив отличную производительность при более длительном времени автономной работы. В недавнем видеоролике инсайдер Moore's Law is Dead поделился внутренней презентацией AMD за 4 квартал 2022 года, в которой сравнивалась графическая производительность ее грядущей интегрированной графики с различными дискретными решениями NVIDIA. В презентации предполагалось, что графический процессор Meteor Lake Xe-LPG, который имеет ту же архитектуру Alchemist, что и GPU Arc, обеспечит гораздо более высокую производительность, чем ожидалось изначально.

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Согласно слайдам, APU Phoenix будут оснащены графическим процессором AMD Radeon 780M с 12 вычислительными блоками RDNA3 при потреблении 45W, превосходя NVIDIA GeForce GTX 1650 (50W). APU Strix Point с графическими процессорами RDNA 3+ с 16 вычислительными блоками при 45W показали более высокую производительность, чем NVIDIA GeForce RTX 3050 (35W). Согласно первоначальным прогнозам, графический процессор Intel Meteor Lake, имеющий новый плиточный дизайн и до 128 вычислительных блоков, отставал от APU Phoenix RDNA3. Однако ранние утечки показали, что чип Meteor Lake также cможет без проблем обеспечить производительность, сравнимую с NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и GeForce RTX 3050 при мощности 45W. При этом пользователь сам сможет выбирать мощность встроенной видеокарты прямо во время работы с устройством.

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Пока неясно, как эти GPU покажут себя в реальных играх, потому что сегодняшние прогнозы основаны исключительно на бенчмарке 3DMark Fire Strike.