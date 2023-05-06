Полноценный анонс готовят этим летом.

На выставке SIGGRAPH этим летом исследователь NVIDIA представит симулятор парикмахерской, который выглядит невероятно реалистично. В симуляторе представлены десятки тысяч волос, анимированных с помощью нейронной физики. Эта техника использует вычислительную мощность искусственного интеллекта для предсказания того, как объекты движутся и взаимодействуют друг с другом. В видеоролике в верхней части указано RTX Real-Time, что даёт понять, что для достижения необходимой вычислительной мощности, скорее всего, потребуются видеокарты RTX.

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В описании к видео говорится, что эта техника позволяет создавать точные и интерактивные физические симуляторы ухода за волосами, что является выдающимся достижением.

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Жиль Давьет, автор статьи "Интерактивное моделирование волос на GPU с использованием ADMM, объясняет, что цифровые художники сталкиваются с проблемой создания высококачественных прядей волос для виртуальных персонажей. Этот новый метод разработан для того, чтобы быть одновременно более реалистичным и менее требовательным к вычислениям, чем существующие методы, основанные в основном на простой геометрии. Для достижения этой цели требуется огромная вычислительная мощность современных графических процессоров.