Видеокарты будут вести жестокую конкуренцию.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компания Gigabyte зарегистрировала в Евразийской экономической комиссии одиннадцать различных SKU в преддверии выхода новейших видеокарт среднего ценового диапазона от AMD и NVIDIA. Регистрация включает как Radeon RX 7600, так и GeForce RTX 4060 Ti, причем в обоих случаях упоминается 8Gb видеопамяти.

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Страница EEC указывает на то, что Gigabyte планирует выпустить значительно больше пользовательских вариантов RTX 4060 Ti: если для RX 7600 существуют только два SKU – редакции Gaming и Gaming OC, то для RTX 4060 Ti перечислено девять различных моделей: Aorus Extreme, Aero (OC), Gaming (OC), Eagle (OC) и WindForce (OC).

Исходя из последних слухов, похоже, что и AMD, и NVIDIA представят свои карты среднего класса нового поколения в конце этого месяца. Инсайдер MLID называет датой выхода RX 7600 25 мая, а предполагаемый документ NVIDIA в случае RTX 4060 Ti указывает на конец мая.

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Между тем, компания ASRock также зарегистрировала в ЕЭК несколько пользовательских моделей RX 7600. В частности, это Challenger OC (CL), Phantom Gaming OC (PG) и Steel Legend OC (SL), каждая из которых имеет 8Gb VRAM на борту. Модель Steel Legend особенно примечательна, поскольку производитель еще не выпускал видеокарт под этим брендом.