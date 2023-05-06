Существенно повышает производительность режим FSR.

Компания AMD недавно продемонстрировала исключительную производительность своих видеокарт RDNA3 в играх с трассировкой лучей. При максимальном качестве с включенной трассировкой лучей и FSR 2, Radeon RX 7900 XTX обеспечивает почти 100 FPS в восемнадцати играх. Более того, Spider-Man, Returnal, Dead Space и Forsaken превышают 100 FPS при максимальной предустановке RT с FSR 2 пресета "Balanced". Режим "Производительность" использовать не рекомендуется, так как он снижает уровень детализации. Оптимальным режимом называют "Сбалансированный", поскольку он обеспечивает четкость текстур при значительном увеличении FPS.

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Стоит отметить, что цена RX 7900 XTX составляет $999, что сравнительно ниже, чем у аналогов от NVIDIA: RTX 4080 и RTX 4090 за $1 199 и $1 599 соответственно.

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С другой стороны, RX 7900 XT, цена которой составляет $849, лишь на немного медленнее, чем старшая версия. Она предоставляет в среднем 95 кадров в секунду в большинстве игр при самой высокой предустановке трассировки лучей и пресете FSR 2 "Сбалансированный". Однако в Dying Light 2 и Hitman 3 чип показывает более низкий FPS – 65 и 63 кадра.