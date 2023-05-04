Ранее у карты было 6Gb памяти, а стало 12Gb.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Radeon RX 5600 XT, выпущенная в начале 2020 года с процессором Navi 10 XLE и 6Gb памяти на 192-битной шине, уже не является новой видеокартой. Хотя карта была доступна только в этой конфигурации, она побудила партнеров по производству плат создать более 60 специализированных вариантов, что очень много для карт Radeon.

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Одним из таких заказных вариантов стал графический процессор Red Dragon от PowerColor, который был выпущен с несколько другими спецификациями, чем было заявлено изначально. Конечный продукт имел тактовую частоту памяти 1750 МГц вместо первоначальных 1500 МГц, что стало результатом изменения AMD в последнюю минуту технических характеристик пропускной способности с 12 Гбит/с на 14 Гбит/с.

Именно из-за этих особенностей Red Dragon был выбран для очередного проекта модификации: команда энтузиастов под руководством Пауло Гомеса удвоила буфер кадров графического процессора. Они заменили модули памяти Samsung GDDR6 14 Гбит/с объемом 1Gb на чипы 16 Гбит/с объемом 2Gb.

Ранее такая модификация была невозможна, поскольку для RX 5600XT не существовало BIOS с поддержкой 12Gb памяти.

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Согласно видео, модификация прошла успешно после пяти неудачных попыток. Windows правильно идентифицирует карту, и она поддерживает официальные драйверы.