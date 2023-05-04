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RTX 4090 впервые опустилась ниже MSRP в Европе
Уже дешевле, но потенциал остался.
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Графическая карта GeForce RTX 4090, цена которой изначально была выше рекомендованной компанией NVIDIA, теперь подешевела на некоторых европейских рынках, в том числе в официальном интернет-магазине производителя. В Великобритании цена RTX 4090 в официальном магазине составляет £1,579, что немного ниже первоначальной цены в £1 649. Наибольшее снижение цен произошло в Германии, где стартовая стоимость RTX 4090 в 1 949 евро снизилась до 1 769 евро. Хотя это все еще значительная сумма, тот факт, что топовую видеокарту теперь можно приобрести в фирменном магазине NVIDIA с существенной скидкой, имеет большое значение.

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Чтобы RTX 3090 стала широко доступна по рекомендованной цене, потребовалось около двух лет, не говоря уже о большем падении. RTX 4090 также заслуживает внимания, поскольку это, пожалуй, единственная карта из последней серии RTX 40 от NVIDIA, которая представляет собой улучшение соотношения цены и качества по сравнению с предыдущим поколением.

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Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
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13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит отметить, что ни RTX 4080, ни RTX 4090 в настоящее время не продаются по ценам ниже рекомендованных в американском магазине NVIDIA. Вероятно, в ближайшие полгода ситуация с ценами на видеокарты в США особо не изменится из-за продолжающейся инфляции.

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#видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #европа
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