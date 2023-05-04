Уже дешевле, но потенциал остался.

Графическая карта GeForce RTX 4090, цена которой изначально была выше рекомендованной компанией NVIDIA, теперь подешевела на некоторых европейских рынках, в том числе в официальном интернет-магазине производителя. В Великобритании цена RTX 4090 в официальном магазине составляет £1,579, что немного ниже первоначальной цены в £1 649. Наибольшее снижение цен произошло в Германии, где стартовая стоимость RTX 4090 в 1 949 евро снизилась до 1 769 евро. Хотя это все еще значительная сумма, тот факт, что топовую видеокарту теперь можно приобрести в фирменном магазине NVIDIA с существенной скидкой, имеет большое значение.

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Чтобы RTX 3090 стала широко доступна по рекомендованной цене, потребовалось около двух лет, не говоря уже о большем падении. RTX 4090 также заслуживает внимания, поскольку это, пожалуй, единственная карта из последней серии RTX 40 от NVIDIA, которая представляет собой улучшение соотношения цены и качества по сравнению с предыдущим поколением.

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Стоит отметить, что ни RTX 4080, ни RTX 4090 в настоящее время не продаются по ценам ниже рекомендованных в американском магазине NVIDIA. Вероятно, в ближайшие полгода ситуация с ценами на видеокарты в США особо не изменится из-за продолжающейся инфляции.